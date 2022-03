La temporada 2021-22 es una de las más complicadas de Barcelona del último tiempo en cuanto a los resultados. Si bien el culé está levantando desde la llegada de Xavi Hernández, el inicio de la campaña fue catastrófico, forzando incluso la salida de Ronald Koeman como entrenador.

Luego de potentes fracasos, como las eliminaciones tempranas en Champions League y Copa del Rey, y el terrible inicio en La Liga, el Barça se está acomodando en el campeonato doméstico y se convirtió en uno de los máximos candidatos a ganar la Europa League. En ese contexto inicial, ninguna de las figuras estaba a salvo en el plantel.

Frenkie de Jong, una de las joyas del equipo, por el que Barcelona realizó una gran inversión para ficharlo desde Ajax, fue uno de los apuntados a abandonar al club en verano. Si bien el neerlandés tiene contrato con los catalanes hasta 2026, una posible venta comenzó a barajarse.

Este jueves, tras la clasificación del blaugrana a cuartos de final ante Galatasaray, De Jong declaró ante los micrófonos y despejó dudas: "Me encanta estar en Barcelona. Probablemente firmaría una ampliación de contrato por seis años si me lo propusieran, sí".

Entre los clubes interesados en contar con él se encuentra el poderoso Bayern Múnich y por eso el volante fue consultado sobre aquellla posibilidad: "No, no.. Estoy muy feliz en el Barcelona y me encantaría jugar aquí el mayor tiempo posible. Vivir en Barcelona es fantástico. No creo que haya mucho sitios mejores para vivir".