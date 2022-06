Barcelona sigue ajustando sus cuentas y el 30 de junio se acerca como fecha límite para escoger ese jugador encargado de generar ingresos en las arcas de un club que para comprar se encuentra obligado antes a vender. En medio de los rumores que le acercan al Manchester United, Frankie de Jong deja en claro sus intenciones con un enigmático mensaje.

El neerlandés parece ser el elegido por parte de Joan Laporta y Xavi Hernández para luchar contra esas crisis económica que tiene cada operación del Barcelona en veremos. Hay que liberar fichar, ingresos decenas de millones y liberar una masa salarial disparada antes de soñar con los Di Maria y Lewandowski.

El objetivo es claro en este sentido y Barcelona sabe del interés de Erik Ten Hag por reencontrarse con su mejor pupilo en Old Trafford. Tras varias semanas llenas de rumores, el propio Frenkie de Jong habló de su futuro tras el encuentro ente Países Bajos y Galés por la UEFA Nations League horas atrás.

Todo frenado…de momento

"Siempre te sientes halagado cuando los equipos muestran interés en ti como jugador, pero en este momento estoy en el club más grande del mundo y me siento bien allí, así que no tengo noticias", comentaba de Jong sobre el deseo de Manchester United por hacerse con sus servicios, así como de la su postura de continuar por el Camp Nou.

Los Red Devils no legan de momento a los 80 millones de euros pedidos por Barcelona, pero la barrera más grande que tendrán por Old Trafford pasa por convencer a un jugador que no tiene en su mira dejar Cataluña a coro plazo. En el Camp Nou necesitan dinero y habrá que ver quien puede convencer a Frankie de Jong de dejar un club del que de momento, no se ve ni mucho menos por fuera.