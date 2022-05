Los rumores del mercado de pases están en auge y uno de los nombres que genera incertidumbre en el entorno de FC Barcelona es Frenkie De Jong. Se habla de que el neerlandés puede ser una de las piezas prescindibles para que el club equilibre sus cuentas. Ahora el jugador ha hablado al respecto.

Frenkie De Jong apunta a ser uno de los sacrificados de Barcelona para el próximo mercado de pases. El equipo azulgrana podría vender al volante y la llegada de Erik Ten Hag a Manchester United han disparado los rumores sobre su posible llegada a Old Trafford.

El jugador habló abiertamente de su situación ante ESPN desde la concentración de la selección de los Países Bajos. "No quiero hablar más de rumores. Me siento bien en el Barcelona. No hay acuerdo ni nada oficial. Prefiero quedarme. Ya lo dije antes, es el club de mis sueños desde que era pequeño".

No hay acuerdo con Manchester United

El neerlandés negó tener acuerdo con Manchester United. "Por supuesto que escuché sobre los rumores con el Manchester United, pero los responsables del club no me dijeron nada. Entonces asumiré que no hay acuerdo y que no pasa nada. ¿Si he estado en contacto con Ten Hag? No te diré esto. No te diría esto si se tratara de otro entrenador o club también".

Así mismo, el De Jong aseguró esar en conocimiento de la situación financiera de Barcelona. "Lo entiendo. Pero el club no me dijo nada. No me propusieron nada, así que asumo que no pasa nada. Nunca me he arrepentido de elegir el Barcelona, definitivamente no".