¿Fue penal o no?: en Turquía, el jugador 'agredido' dio un giro mortal

Este sábado 15 de abril, en Estambul, Fenerbahce jugó ante Ankaragucu, Por la fecha 29 de la Liga de Turquía; al final del encuentro el marcador terminó a favor de los locales, quienes sentenciaron el juego gracias a los goles logrados en las postrimerías del partido.

Sin embargo, la gran duda en el compromiso se dio luego de que el juez central no decidiera pitar una acción en el área grande de los locales, que fue discutida por demás, cuando un deportista de la visita fue protagonista de una acrobática caída, que no fue señalada como penal.

La jugada que no fue penal

¿Fue o no? Según medios de comunicación en Turquía, dicen que el atacante afectado al sentir la presencia del arquero trató de evitarlo y su única manera no estrellarse de lleno con él fue hacer un giro mortal, el cual, por fortuna, no resultó en una caída mucho más grave.

Sobre lo ocurrido en el compromiso, los foráneos ilusionaron con el triunfo a los 80 minutos cuando el delantero gambiano, Ali Sowe, adelantó. Sin embargo, al 87’, el ecuatoriano y líder del Fenerbahce, Enner Valencia, por medio de un lanzamiento penal entregó la paridad. Finalmente, el portugués Miguel Crespo anotó el segundo y definitivo para los Tricolores.