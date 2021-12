Chelsea ha vuelto a dejar puntos en el camino. Luego de la igualdad ante Everton de la pasada fecha, emptaron sin goles este domingo en su visita a Wolverhampton. El DT de los Blues, Thomas Tuchel estalló ante la prensa contra la Premier League por no haber pospuesto el partido ante la gran cantidad de contagiados.

Chelsea es uno de los clubes que se ha visto perjudicado por el brote de casos de COVID-19 en Inglaterra. Los Blues llegaron al partido con las bajas de Jorginho, Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi y Ben Chilwell. La Premier League rechazó la petición de Thomas Tuchel de posponer el partido. El DT estalló contra la liga tras el empate.

Tuchel furioso

Tuchel no se guardó nada tras el empate 0-0 ante Wolverhampton. "No hemos tenido una preparación sencilla porque hemos estado varios días con positivos y luego hemos viajado juntos durante tres horas, hemos cenado juntos y entonces ha llegado el contagio de Jorginho. La gente está preocupada porque han estado en el mismo autobús y han estado cenando juntos. Esto no ha sido suficiente para posponer el partido y hemos tenido que jugar, pero no se puede pedir a los chicos que estén concentrados al 100 %".

El DT no descartó que salgan más positivos en el plantel. "Además, hoy a las 8:30 de la mañana han llamado a nuestras puertas en el hotel para hacernos un nuevo test del que no nos habían avisado. No nos han dejado dormir. No te puedo hablar de otros partidos, solo del mío. No ha sido seguro. No me extrañaría que en los próximos test tengamos más positivos. ¿Cómo va a parar si vamos en el mismo bus y cenamos juntos como si nada pasara?".

"No me importan mucho los próximos partidos, solo me importan los siguientes test y la salud de los jugadores. Hoy Kovacic tuvo que jugar media hora después de diez días en los que ha estado con COVID. ¿Quién asume la responsabilidad por eso? Kanté solo había entrenado un día, Chalobah, dos..." concluyó Thomas Tuchel.