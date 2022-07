Gabriel Jesús ya representa a Arsenal y deja claro: "No quiero ser protagonista, ni súper estrella"

Luego de 6 temporadas y 11 títulos con Manchester City, Gabriel Jesús salió a cazar una nueva aventura en la Premier League. El fichaje de Erling Haaland por el equipo de Josep Guardiola lo obligó a buscar un nuevo lugar y Arsenal le abrió rápidamente las puertas.

Los Gunners pagaron alrededor de 52 millones de euros por la ficha del brasileño, que se convirtió en el centrodelantero que tanto estaban buscando. El atacante ya está bajo las órdenes del entrenador español, de pretemporada en la Florida Cup.

Bolavip estuvo presente en los entrenamientos de Arsenal en el torneo a disputarse en Orlando y dialogó con Gabriel Jesús en rueda de prensa. "Estoy muy feliz de estar aquí. La forma en la que todos me dieron la bienvenida fue increíble, me hicieron sentir como en casa", destacó sobre cómo encajó en el nuevo plantel.

Además, respondió sobre su rol con los Gunners esta temporada: "No quiero ser el protagonista aquí, no quiero ser la súper estrella. Quiero jugar al fútbol, disfrutarlo, que es lo que me gusta hacer. Vengo a ayudar y aprender. Aquí también hay increíbles jugadores, vengo a sumarme a un equipo en el que todos quieren ganar juntos".

Como condimento, su compatriota Richarlison pasó a Tottenham este verano, rival de Arsenal en el clásico del norte de Londres, y le deseó una buena campaña, con dardo amistoso incluido: "Espero que los dos luchemos por la Bota de Oro al final de la temporada porque es una gran persona e increíble jugador. Le deseo todo lo mejor, pero no contra nosotros".