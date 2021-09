El inicio de la nueva temporada no está siendo fácil para Barcelona. La crisis financiera obligó al club a hacer recortes drásticos en el plantel para alivianar las cuentas y eso le señaló la salida a Lionel Messi, el máximo ídolo del club, además de otras bajas importantes como las de Antoine Griezmann y Miralem Pjanic.

El rendimiento del equipo en las primeras cuatro fechas de La Liga fue correcto en cuanto a resultados, con tres triunfos y una derrota, pero el funcionamiento de los dirigidos por Ronald Koeman no convence. Como si fuera poco, este martes cayeron por 3-0 ante Bayern Munich en el Camp Nou en el marco del debut por Champions League.

Gerard Piqué, uno de los capitanes del equipo culé, hizo una autocrítica, pero también salió a resaltar aspectos positivos en la derrota: "Creo que el resultado es abultado y jugando en casa es un mal marcador. Me quedo con que han entrado chavales de 18 años, el equipo ha dado la cara, competido".

"Es lo que hay, somos lo que somos ahora y espero que se vayan sumando jugadores. Es un año complicado. Ellos han sido superiores, pero tenemos las bases para terminar compitiendo. Veremos a final de temporada, pero tenemos gente como Ansu, Kun que nos pueden dar arriba", comentó a Marca sobre las bajas de Fati y Agüero por lesión.

El defensor español reconoció que Barcelona no está entre los candidatos, pero no descarta la sorpresa: "Ahora mismo no estaremos entre los favoritos, pero no pasa nada por no serlo. ¿El año pasado quién daba al Chelsea de favorito? El fútbol cambia mucho, son estados de ánimos".