Gerard Piqué ha dejado de ser intocable en un Fútbol Club Barcelona donde volverán a pedirle que reduzca su salario en los próximos meses, pero esta no es la mayor noticia alrededor de un defensor que se prepara para su temporada más que particular en el Camp Nou. No será un año fácil y hasta Xavi Hernández ha dejado en claro a su ex compañero por donde pasará su aporte al equipo.

Los últimos meses del zaguero dejaron noticia tanto dentro como fuera del terreno de juego que sumados a sus 35 años de edad y las lesiones del final de temporada llevaron al club a reforzar una defensa donde Piqué ya no es intocable. Muchos se preguntan por el futuro del número ‘3’, a quien el club protegerá de todo lo que rodea su actualidad ahora mismo.

“Piqué está sufriendo. Nos imaginamos que los jugadores, con la fama y el dinero no sufren. Es una gran persona y tenemos la suerte de tenerlo de capitán. Nos ha dado mucho y todavía tiene que darnos mucho. Ha escogido seguir siendo futbolista profesional cuando podría haber escogido ser empresario”, fueron las palabras del propio Joan Laporta semanas atrás para dejar en claro como el club arropará al zaguero en medio de los hechos que se han presentado en la vida del defensor en los últimos meses.

Decidido a dar vuelta su situación

AS afirma que Xavi Hernández le ha dejado en claro a Piqué que ahora mismo es el quinto central de la plantilla, que nombres como Christensen, Araújo, Eric Garcia o Jules Koundé tendrán más minutos que el capitán y que costará verle en las grandes noches. Tras 12 años, más de 600 encuentros y 25 títulos, Gerard no es intocable.

La respuesta del zaguero ha sido rotunda, dejar en claro que luchará por ser titular en un equipo donde se vienen cambios de peso y donde la transición entre generaciones es una realidad. Con un contrato que termina por junio el 2024, muchos no descartan que estemos ante los últimos meses de Piqué en Barcelona.