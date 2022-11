El sábado 5 de noviembre de 2022 no fue un día normal para Gerard Piqué, ya que fue el momento en el que dejó el fútbol, y lo hizo con la camiseta de sus amores, la de Barcelona, en el partido en el que vencieron 2-0 a Almería, y quedaron bien ubicados en la tabla de posiciones.

Con un valioso triunfo, el conjunto blaugrana despidió a uno de los defensas más importantes del último tiempo en esa institución, y pese a que su último tiempo en el club no fue el mejor, entre aplausos y vítores se despidió el deportista, que seguramente ahora se dedicará a sus negocios.

Lo cierto es que tras el pitazo final por parte del juez, el zaguero central manifestó que: “era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí", esto siendo coherente con el pasado reciente que no estaba siendo bueno para él.

Y eso fue bien particular que mientras hablaba, y tras decir que en algún momento volverá, una gran parte de la afición presente en el Camp Nou gritó en catalán: "¡President!" "(¡Presidente!)", ahora la duda pasa por si en algún momento se dará esa opción para el ex futbolista.

Uno de los momentos más dolorosos de la noche se dio cuando Piqué Bernabéu manifestó, "en la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse", nuevamente aclarando que las cosas no iban bien en el equipo, y hasta esto pudo haberse tomado por su ruptura sentimental con su ex esposa, la cantante colombiana, Shakira.

Finalmente, su intervención en el centro del campo con un micrófono, abriendo su corazón delante de miles de aficionados fue cuando dijo: "esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!".