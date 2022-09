Luego de una extensa y destacada labor en el viejo continente, Goran Pandev le dijo adiós al fútbol este miércoles a los 39 años. El delantero que supo ganar la Champions League en 2010 con Inter de Milán se encontraba en la agencia libre y aquello presionó para su retiro.

En las últimas 7 temporadas, el nacido en Macedonia del Norte defendió a Genoa en la Serie A, pero este verano se terminó su contrato y no acordó con ningún otro equipo para mantener activa su exitosa carrera. En Gazzetta dello Sport, Pandev explicó los motivos de su retiro.

"Después de veinte años, mi hijo mayor tiene casi 13 años y solo lo veía en los descansos entre un campeonato y otro. Ahora, quiero dedicarme a la familia. Entonces, seguro que veremos algo en el fútbol porque yo no sé hacer otra cosa", expresó el exatacante.

Y luego contó cómo transitó los últimos meses sin contrato con ningún equipo: "En todo el verano, no pensé en futbol. Y cuando eso pasa, te relajas, comes y entrenas poco. Ya no tengo cabeza para empezar a entrenar".

El ex de Inter, Lazio, Napoli y Galatasaray, entre otros, llegó al pico máximo de su carrera en clubes con la Orejona en 2010, pero en su última etapa como jugador tuvo éxito con su selección. Es que consiguió disputar la Euro 2020, la primera de su país, y estuvo muy cerca de meterse en un Mundial por primera vez, al caer ante Portugal en el repechaje de la UEFA.