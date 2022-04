Fue gracias al marcador agregado (1-0) por el que Manchester City clasificó a las semifinales de la Champions League tras dejar en el camino a Atlético de Madrid, equipo que en la vuelta por los cuartos de final buscó por todos los medios el gol que igualara la llave.

Sin lugar a dudas, no fue el partido más inspirado para los de Pep Guardiola, quien se mostró en desacuerdo por lo expresado futbolísticamente dentro del campo de juegos por sus futbolistas. De hecho, inició su intervención ante los medios de comunicación diciendo que él no había criticado el estilo de juego de su contendor.

Precisamente, iniciando su comparecencia en conferencia de prensa, fue claro en manifestar sobre Diego Simeone que: "¿Quién ha criticado al Atlético? No te equivoques, yo dije que siempre, hoy y siempre cuando un equipo defiende muy bien atrás es muy difícil, solo dije esto".

El segundo tiempo de los visitantes fue totalmente diferente a lo que expresa el técnico español, "no teníamos otra, porque el Atlético estuvo brillantísimo. No me ha gustado nada defender así, pero no nos ha quedado otra, nosotros hemos estado mal y ellos bien. Aquí en el Wanda como lo viví en el Calderón, cuando este equipo tiene estos momentos es imparable. Le pongo mérito al Atlético, es el campeón de España. Sabíamos que iba a ser un partido difícil".

Pero, él sabía que el complemento iba a ser sufrido: "en el descanso lo hemos hablado: ahora viene lo peor, lo más duro, la fatiga de Liverpool hace tres días, el viaje, y en la segunda parte nos han pasado por encima. Si hubieran hecho un gol no estaríamos diciendo que el City está clasificado, pero en la primera parte hemos estado a nuestro nivel".

Y aprovechó para enviarle un mensaje a sus jugadores de cara a las semifinales frente al Merengue, "si jugamos como la segunda parte no tenemos ni una opción, y si jugamos como en la ida o en la primera parte, competiremos, pero contando que es el Real Madrid, el rey de esta competición y que habrá momentos que se va a sufrir, solo faltaría".