Con el correr de la temporada hacia la recta final, Manchester City fue acomodándose en las competencias importantes y está cerca de conquistar los tres principales títulos a los que aspiraban en el inicio. Este martes tendrán la primera prueba de unas complicadas semifinales de Champions League.

La Premier League y la final pendiente de la FA Cup entrarán en pausa para los Citizens cuando se enfrenten a Real Madrid, el defensor de la Orejona. Este martes se jugará el primer capítulo en el Estadio Santiago Bernabéu y Josep Guardiola dejó sus sensaciones en conferencia de prensa.

"He venido muchas veces a este estadio. Como jugador, como entrenador , he ganado, he perdido, pero no sé qué pasará esta vez. Me encantaría saberlo pero no lo sé", comenzó explicando el entrenador catalán, que también reconoció al Merengue como "el mejor en esta competición de lejos".

"No estamos aquí para una revancha. El pasado ha terminado. Estamos aquí porque tenemos una oportunidad y la vamos a pelear", aclaró sobre la victoria de los blancos en la misma instancia de la última edición, en la que se impusieron por un disputado 6-5 que se definió en tiempo suplementario.

Y luego insistió al comentar que el campeonato doméstico continúa siendo su máxima prioridad en la temporada: "Después de la Premier League el objetivo es la Champions League. Pero no podemos volvernos locos. Vamos a intentar hacerlo bien en un escenario especial".