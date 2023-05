Noticia de última hora en un Parque de Los Príncipes con mucho movimiento en estas jornadas The Times afirma que Lionel Andrés Messi y PSG no descartan seguir juntos más allá del 30 de junio del 2023 gracias a tres motivos de peso que pueden definir todo. La Pulga, un enigma en toda regla.

¿Puede Lionel Andrés Messi seguir en la capital francesa? ¿Existen motivos para pensar que una reconciliación es posible tras ese viaje Arabia Saudita? ¿Porque le interesaría a ambas partes continuar juntos? Todas estas preguntas quedan en el aire y son respondidas por el diario The Times sobre lo que horas atrás parecía simplemente imposible. Que La Pulga siga ligada al PSG no está ni mucho menos descartado para algunos.

Sancionado de sueldo y de oficio durante 15 días gracias a aquel viaje a Riad donde ejerció como embajador de turismo del gigante de Oriente Medio, Lionel Messi sigue cumpliendo con ese castigo impuestos de Qatar y por un Nasser Al-Khelaifi que no ha dado su brazo a torcer. Por España, donde el posible retorno del argentinos es visto de reojo por hasta clubes como Real Madrid o entidades como LaLiga o la RFEF, se dejaba en claro días atrás que su video pidiendo disculpas a la entidad no era simplemente un hecho de caballerosidad gratuito.

El rosarino, agente libre desde el pasado 1 de enero y con total potestad para decidir su futuro de cara al próximo curso, supone uno de los grandes enigmas del mercado de fichajes del verano de 2023 y de momento un futbolista sin club para cuándo comience la próxima campaña. The Times afirma que existen tres motivos para pensar que pese a lo ocurrido, no se puede descartar que Lionel siga dentro del proyecto qatarí.

Dinero, opciones y premios

Qué Messi desea volver al Barcelona es un secreto a voces, que todos conocemos desde que dejase el Camp Nou desde el pasado agosto del 2021 y una cuenta pendiente de la entidad que de momento se encuentra lejos de poder ser saldada. LaLiga no hará la vista gorda con el Fair Play y The Times afirma que el entorno del 10 no va a esperar para siempre a Joan Laporta. De momento las opciones de Arabia Saudita o la MLS, no terminan de convencer.

Hasta aquí no se conoce si existen otras potencias del fútbol europeo interesadas en quedarse con el argentino para la próxima temporada. Un hito no menor pensando en los deseos del capitán de la Albiceleste por seguir en el fútbol del más alto nivel y de poder disputar así en el 2024 una nueva Copa América con Argentina. Messi encontrará pocos contextos más amables para priorizar la selección que el que tiene a día de hoy en el Parque de los Príncipes. Marcharse a un futbol exótico como el saudí pasa la factura en todos los sentidos.

Por último pero no menos importante, The Times asegura que PSG no ignora el valor comercial que tiene la marca Lionel Messi para su entidad, los millones que este ha traído a la capital gala y por encima de todo como la entrega del Balón de Oro sobre finales del 2023 le tiene como máximo favorito. Que las relaciones están rotas es un hecho, así como que ambas partes pueden encontrar menos problemas siguiendo juntos que firmando un divorcio que se encuentra sobre la mesa desde el viaje de Lionel a la ciudad de Riad. En poco más de dos semanas empezaremos a entender por dónde sigue la carrera del último capitán que levantase una Copa del Mundo.