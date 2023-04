Erling Haaland reveló en una entrevista uno de los delanteros que lo inspira y sorprendió al mencionar uno que la rompió en la Premier League, pero que no tiene un buen presente.

Erling Haaland es el gran goleador de la temporada europea y se encamina a ganar la Bota de Oro 2022-23. Para tener este enorme presente en Manchester City, el noruego no sólo ha entrenado duro, sino que también ha estudiado el juego y, sobre todo, su posición de centrodelantero. Para ello, se inspiró en varias figuras, aunque hubo una que realmente asombró a todos.

El ex Borussia Dortmund está completando su primera temporada como futbolista de los Skyblues y está batiendo cuanto récord se le pone por el camino. En total lleva 45 goles anotados en 39 partidos jugados en total. Mientras que en la Premier League, convirtió 30 tantos y está a cuatro de igualar los récords de Andy Cole (Newcastle 1993-94) y Alan Shearer (Blackburn 1994-95), quienes en una temporada marcaron 34.

Para Haaland, el fútbol es una adicción, dicho por varios de sus compañeros como Kevin de Bruyne, quien asegura que está "muy obsesionado con los goles". Tal es este pensar del noruego que se inspira en los delanteros más importantes para tratar de mejorar sus habilidades. Y en una entrevista para Sky Sports en enero de 2022, es decir, antes de llegar a Manchester City, sorprendió con una revelación sobre uno de los atacantes en los que se inspira.

"He estado, no estudiando, pero observando a muchos jugadores (...) Tomemos un ejemplo: correr detrás del central cuando el número 10 tiene el pelota. Tal vez tengas al mejor del mundo en eso en Jamie Vardy. Lo he estado mirando mucho exactamente por eso", sorprendió al contar Haaland en aquel entonces.

Haaland podría encontrarse con Vardy este sábado cuando Manchester City reciba en el Etihad a Leicester por la jornada 31 de la Premier League. El noruego viene de anotarle un gol a Bayern Múnich por Champions y un doblete al Southampton en la fecha anterior del certamen inglés. Por su parte, el atacante de los Foxes de 36 años perdió terreno en el primer equipo y hoy pasa a ser opción desde el banquillo.