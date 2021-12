Zlatan Ibrahimovic es uno de los jugadores que cuenta con una inmensa cantidad de anécdotas por su larga trayectoria en el fútbol de élite. El delantero de AC Milan, en el libro su libro Adrenalina, reveló cómo fue su llegada a Manchester United y cómo arruinó una campaña de 5 millones de libras esterlinas en su presentación.

Zlatan Ibrahimovic firmó por Manchester United en el año 2016, luego de su paso por PSG. En su libro, el delantero reveló que las negociaciones entre los Red Devils y su agente, Mino Raiola se estaban demorando. Ante esta situación, el sueco adelantó su llegada a Old Trafford por medio de una publicación en sus redes sociales sin la autorización del club o de su representante.

"No se pueden hacer anuncios así si las negociaciones no están definidas. Mino quería matarme. Me dijo que yo había arruinado una acción publicitaria de 5 millones de libras, que habían planeado una campaña sorpresa y una presentación con efectos especiales al estilo de Hollywood. Y lo arruiné todo con una publicación en las redes sociales" reveló el artillero.

Le cobraban las bebidas

Ibrahimovic también reveló que, al menos en ese momento, Manchester United cobraba a los jugadores todo lo que consumían en las concentraciones del club. "Todo el mundo piensa que el United es un club de primera, uno de los más ricos y poderosos del mundo, y visto desde fuera me lo parecía. Pero una vez allí me encontré con una mentalidad pequeña y cerrada".

"Un día estaba en el hotel con el equipo antes de un partido. Tenía sed, así que abrí el minibar y me tomé un zumo de frutas. Normalmente no miro mi nómina, pero esa vez, no sé por qué, tuve curiosidad y me di cuenta de que me habían quitado una libra de mi salario mensual. Llamé al director del equipo: 'Disculpe, ¿por qué me han quitado una libra de mi sueldo? El director del equipo echó un vistazo y me dijo: 'Era el zumo de frutas del minibar'. Estos son los detalles que marcan la diferencia y se ganan el respeto de los jugadores".