Andrés Iniesta está en los últimos momentos de su carrera como futbolista. A los 38 años, da sus últimos destellos de buen fútbol en el Vissel Kobe de la J1 League de Japón, el que también comparte equipo con otros dos españoles como Sergi Samper y Bojan Krkic, excanteranos de Barcelona. 'El Cerebro' no olvida a su exclub y no duda en su deseo de volver.

El mediocampista de Fuentealbilla ha sido el último invitado del reconocido youtuber Jordi Wild para su podcast The Wild Project, que ya supo tener algunos invitados relacionados con el fútbol como el futbolista Gerard Piqué y el periodista Julio Maldini, entre otros. En esta ocasión, como parte de su nueva temporada, le llegó el turno al ex Barça.

Durante la entrevista se tocaron varios temas, pero los puntos en común llegaron cuando hablaron de Barcelona. Iniesta no le escapó a la pregunta sobre si volvería a Barcelona. "No. No es que no quisiese, por mí estaría encantado, pero ya se pasó el momento. No me veo, sería imposible competir con la gente que hay", respondió cuando le consultaron si lo haría como jugador.

En tanto, reveló que le gustaría volver en otro rol al club catalán. "Me gustaría volver al Barça. Me gustaría formarme como entrenador o director deportivo. Me gustaría formarme en distintas áreas y luego ya veríamos", sintetizó. Cabe recordar que el excampeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 dejó a los 'Culés' a mitad de 2018.

Iniesta asegura que Barcelona ganará LaLiga

En tanto, el mediocampista habló sobre el presente actual de Barcelona, más allá de los últimos resultados adversos ante Real Madrid en el Clásico y ante Inter por Champions League. "Yo lo veo como un equipazo. Un grandísimo equipo, muy completo en todas las líneas", aseguró.

Por último, Jordi Wild no dudó en preguntarle si cree que el cuadro azulgrana ganará LaLiga. Esto respondió Iniesta: "Yo si me hablas del Barça es que va al pleno siempre. Con el Barça no tengo dudas. Con el Barça voy al sí", cerró.