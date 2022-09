Si bien se podría pensar que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los futbolistas que más dinero mueven en el fútbol actual, Kylian Mbappé se ha colado para ser el mejor pagado del mundo, según datos de Sportico. Sin embargo, en el listado de los que más cobran aparecen algunos nombres propios llamativos como Andrés Iniesta.

El histórico mediocampista de Barcelona, actualmente milita en el Vissel Kobe de Japón donde está dando sus últimos pasos en su etapa profesional. Pero, según Sportico, está entre los jugadores que más dinero cobran y esto se debe no sólo a su salario elevado en el fútbol japonés sino también a los negocios y los acuerdo de marketing que tiene.

En total, Iniesta percibe unos 30 millones de euros al año. Si bien la mayoría de ese dinero se debe al salario en Vissel Kobe, unos siete millones de euros se deben a acuerdos con marcas, marketing y otros proyectos personales y negocios.

Los negocios millonarios de Andrés Iniesta

Según Sportico y también lo que ha dicho el diario AS, entre los proyectos que tiene el español destaca su agencia de marketing y representación deportiva llamada Never say Never, que factura alrededor de 20 millones de euros anuales. Otro negocio en el que está inmerso es su propia bodega de vinos, Bodegas Iniesta.

A su vez, Mikakus y Capitten son otros proyectos de Iniesta que le son redituables. Mikakuses su marca de zapatillas y Capitten es su firma de ropa deportiva que él mismo promueve, incluso en sus partidos con Vissel Kobe.

Evidentemente el 'Genio de Fuentealbilla' tiene éxito también fuera del campo de juego en cuanto a su costado empresarial, por lo que llegado el momento del retiro podría desarrollar una importante carrera en estos negocios.