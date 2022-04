El futuro de James Rodríguez vuelve a ser tema de conversación. Su etapa en el fútbol de Qatar parece terminada y espera por alguna opción del fútbol europeo para retornar a los primeros planos. Tal como se adelantó, cuenta con el interés de dos equipos importantes del 'Viejo Continente', pero su mayor deseo pasa por jugar en un equipo grande en específico.

El talentoso mediocampista colombiano no ha tenido una buena temporada con Al-Rayyan. Sólo jugó 12 partidos en la Stars League y ha lidiado con algunas lesiones musculares, que han sido parte de la crítica por parte de los aficionados. Su mayor deseo es volver a Europa para volver a la élite y hay algunos equipos interesados.

El medio turco FotoMac destacó que Fenerbahçe y Galatasaray estarían en contacto con James Rodríguez para su posible vuelta a Europa. El jugador no lo ve como mala opción, pero todavía espera por alguna otra chance que pueda provenir de un equipo de más importancia y que suele estar en los primeros planos.

El citado medio aclara que a James le interesa jugar en el Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone. Cree que es el club en donde puede volver a ganar el prestigio y los elogios que supo conseguir en su etapa en Real Madrid. Cabe recordar que el conjunto 'colchonero' lo buscó en mercados anteriores y hasta hubo un supuesto acuerdo, pero Real Madrid 'boicoteó' la operación, ya que no quería verlo vestido de 'rojiblanco'.

La oportunidad para el colombiano de 30 años de jugar en el 'Atleti' es remota, ya que el club no ha mostrado interés hasta el momento por él. Haber jugado en Qatar y alejarse de Europa es una contra, pero no para el caso del conjunto español, que ya supo buscar el regreso de Yannick Ferreira Carrasco luego de su etapa en China. En caso de que no se pueda dar este pase, ahí sí consideraría las opciones que tiene desde Turquía.