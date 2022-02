James Rodríguez atendió en las últimas horas a sus fans vía Twitch para realizar una serie de declaraciones que recorren el planeta ahora mismo. El colombiano disfruta de sus primeros meses en Qatar tras una complicada salida de un Everton donde nuevamente se le cerraron las puertas con Rafa Benítez. De cara a lo que viene pero sobre todo pensando en el retiro, el volante aseguró que ya sabe lo que quiere hacer cuando cuelgue las botas.

Su presente en Medio Oriente, Qatar 2022, la selección Colombia y hasta sobre los rumores de una ruptura en el vestuario cafetero analizó James en la plataforma de videos donde conecta con sus fans. Hubo declaraciones fuertes alrededor de los últimos años de una carrera venida a menos y un detalle para cuando el cuerpo no aguante el ritmo de un deportista profesional.

Y es que el colombiano fue consultado sobre si le gustaría sentarse en los banquillos cuando deje la actividad profesional. Jamás habíamos visto a James ante una pregunta habitual para los futbolistas y si bien aseguró que le queda todavía mucho por delante, no negó sus intenciones para cuando haya que abandonar el campo.

¿Nace un nuevo DT?

"Me gustaría retirarme por ahí a los 35 o 36 años, creo que es una buena edad. Tienes que llevar al fútbol y no que el fútbol te lleve a ti", empezaba sobre sus planes para los próximos 5 años. James se mostró contento con su presente en Oriente Medio, aunque igualmente aseguró que le gustaría regresar el viejo continente.

La línea de banda, su próximo paso: "Me atrae ser entrenador, antes no me gustaba, pero ahora me fijo mucho en cómo se paran los equipos en la cancha y voy a estudiar para ser entrenador. Me gustaría aportarle al fútbol colombiano cosas dentro y fuera del campo, si se hicieran las cosas con seriedad seríamos potencia y son procesos, hay que trabajar con procesos a largo plazo".