A sus 29 años muchos le habían perdido la pista, pero la realidad es que su mejor versión ha vuelto para llevar a toda una isla a soñar en grande. En lo que son las últimas semanas de competencia en LaLiga SmartBank, Jesé Rodriguez habla en Bolavip sobra las claves que han supuesto su resurrección a nivel deportiva en Las Palmas.

En una rueda de prensa donde Víctor Mollejo (Tenerife), Edu Exposito (Éibar), Delfí Geli (Girona) y Jesé Rodriguez (Unión Deportiva Las Palmas) palpitaron el playoff de ascenso rumbo a LaLiga, el futbolista canario de 29 años respondió a nuestra consulta en relación a ese extraordinario nivel que viene demostrando en la división de plata en España. Tras varias campañas de irregularidad, el campeón de Europa con Real Madrid en el 2014 ha vuelto al camino del gol y la confianza.

Castilla, la Casa Blanca, PSG, Stoke City, Betis y Sporting de Lisboa resumen la carrera de un futbolista lleno de talento que en sus inicios fue comparado incluso con un tal Cristiano Ronaldo. Atrás quedaron las dudas y la irregularidad para un Jesé que en lo que vamos de Liga SmartBank acumula 6 goles y 5 asistencias en 11 encuentros con Las Palmas.

Confianza absoluta

¿Cuál ha sido la clave para que podamos disfrutar del mejor Jesé?, consultados en la rueda de prensa organizada por el Departamento de Comunicación de LaLiga a la estrella del fútbol canario: “He vuelto a casa, me he sentido muy arropado por mi familia, por la afición y sobre todo por los entrenadores que he tenido. Tanto Pepe Mel como Francisco García Pimienta han confiado en mi y esa ha sido la clave”.

“No me estoy marcando ahora mismo objetivos individuales porque mi único objetivo a nivel colectivo e individual es conseguir el ascenso”, nos comentaba un Jesé que ya se pone entre ceja y ceja la vuelta de semifinales del playoff ante Tenerife en un derbi de las Islas Canarias que supone el primer paso para volver a primera. ‘El Bichito’ ha vuelto.