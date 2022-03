A poco más de siete meses de su inesperada salida de Barcelona, los fanáticos del blaugrana aún están dolidos por la ausencia de Lionel Messi. Joan Laporta anunció en su momento que el club no podía afrontar una extensión de su contrato, pero les quedó la sensación de que se pudo haber hecho algo más para asegurar la continuidad de su máximo ídolo.

En una nueva etapa en su carrera, el argentino viste ahora los colores de Paris Saint-Germain, pero no parece estar del todo cómodo. La fulminante eliminación en Champions League en manos de Real Madrid destapó la olla y se comenzó a especular con su salida del elenco francés.

La versión natural, y la primera en correr, fue la de un regreso al Barça. Sin embargo, Laporta se encargó este lunes de disipar los rumores en una entrevista a RAC1: "No he recibido ningún mensaje de Messi para volver al Barça. Tampoco de su entorno. Y nosotros en este momento no nos lo planteamos".

El mandatario luego se animó a opinar sobre el presente de la estrella de la Selección Argentina: "Escucho comentarios de gente próxima a él. Barcelona tira mucho y él vivía bien aquí. Y Barcelona tira mucho. A mí me supo casi peor por el tema personal que futbolístico. Y cuando llega a un club que sólo prioriza la llegada de estrellas, pues en ocasiones cuesta más".

Y resaltó que la decisión que tomó en 2021, para resguardar al club, lo alejó de La Pulga: "La relación es menos fluida que antes. No hay contacto personal porque está en París. Lo recuerdo con afecto. Para mí no fue un momento fácil y me había agradado que las cosas fueran diferentes, pero a veces la institución está por delante y no podía poner en más riesgo la institución. Hicimos lo que había que hacer".