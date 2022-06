La Asamblea del Fútbol Club Barcelona fue un éxito para Joan Laporta. Tras haber conseguido el ‘sí’ de los socios para activar las palancas que buscarán revitalizar la economía de una entidad en crisis, el presidente culé tuvo también palabras para un Lionel Andrés Messi con el que busca la paz tras varios meses de guerra fría. ¿Habrá respuesta del argentino?

Nadie puede dudar que la relación entre ambos era más que positiva, así como que algo se rompió cuando hace poco menos de un año el propio Laporta le confirmaba al rosarino que debía dejar su casa a coste cero. Tras una dolorosa ruptura llegaron decenas de mensajes desde ambos bandos, polémicas publicaciones y hasta defensas públicas del entorno de sus entornos. Laporta no quiere más batallas con el futbolista más importante de la institución que preside.

Si bien cuesta y mucho pensar a corto plazo en un regreso de Messi, el mandamás culé envió un sentido mensaje público al argentino con el fin de terminar con la polémica y poder así mirar hacía nuevos rumbos sin la sombra del 10 en cada decisión que tome. Jorge, padre de Lionel, ya había dejado en claro semanas atrás que sería más que complicado que su hijo retornase con la presente dirigencia.

¿Se viene una despedida?

"Me tiene triste, lo llevo dentro, es algo que tendremos que solucionar de alguna manera, en cualquier caso, un reconocimiento eterno a Leo Messi por todo lo que ha hecho en el Barça. Me apunto a todas las soluciones para hacer un reconocimiento por todo lo que ha dado. Tenemos un jugador que siempre habrá estado en el Barça", empezaba Laporta sobre la posibilidad de realizar un encuentro homenaje al rosarino.

Pese a sus palabras, el dirigente defendió la postura tomada hace casi 10 meses: "Tuvimos que hacer lo que hicimos, pero eso no puede perjudicar el reconocimiento que tenemos que hacerle, más pronto que tarde. Sin él no se entenderían los últimos 20 años del Barça. Fue la piedra angular y el líder. Me tiene triste y hasta que no lo solucionemos... Me gustaría recibir consejo de lo que tenemos que hacer. Es algo que tendremos que solucionar. Un reconocimiento eterno para Leo Messi".