Cadena SER, MARCA y Sport lo confirman, la relación entre Lionel Andrés Messi y Fútbol Club Barcelona se encuentra cada vez más deteriorada. ¿El motivo? Joan Laporta. Desde España afirman que el argentino y su entorno se encuentran al límite con el presidente del club e incluso no descartan que salgan a responder públicamente las palabras del mandamás culé. Un regreso en este contexto parece imposible.

Laporta ha quedado tachado para la familia Messi desde que anunciase su salida del equipo de sus amores. Desde el entorno de Lionel consideran que el presidente les utilizó para ganar las elecciones y que luego de conseguir dicho objetivo se ha encargado de menospreciar la imagen del argentino con entrevistas como las que diese horas atrás. Jorge Messi ya ha tomado cartas en el asunto.

“Messi se ha ido como ha ido. Habríamos querido todos que terminara su vida deportiva aquí y por las razones que sean no ha podido ser. No ha podido ser por el 'Fair play' de la liga española y por la propuesta del PSG”, las palabras del presidente en L'Esportiu que han hecho estallar al círculo más cercano del argentino.

Messi, dispuesto a devolver el golpe

“Hemos hablamos con el entorno de Leo y lo que nos transmiten es que están hartos y hasta el gorro de Joan Laporta. Tanto Leo como su padre y representante, Jorge, quien por cierto llamó a Laporta hace un par de meses para pedirle en buen tono que dejase de hablar de Messi: ‘No hay entrevista en la que no hable de Messi y no le dejas precisamente bien’, palabras de Jorge Messi a Laporta. Están hartos del presidente y la cuerda está cada vez más tensa. No descarto que Messi hable pronto de Joan Laporta”, son las declaraciones de Manu Carreño en Cadena SER que ya con confirmadas por MARCA o Sport.

Desde Barcelona saben que la cuerda se encuentra más que tensa y que soñar con un regreso del rosarino mientras Laporta sea presidente es imposible. Incluso, aseguran que Lionel se planeta prender el ventilador y responder a los trinos del dirigente en sus continuas entrevistas. Los Messi, hartos del mandamás culé.