Real Madrid sufrió una dura eliminación en la Copa del Rey y Josep Pedrerol no tuvo piedad en su crítica hacia la actuación del Merengue.

Por los cuartos de final de la Copa del Rey, Athletic Club le propinó una dura derrota a Real Madrid y lo dejó afuera de la competencia. Alex Berenguer, sobre el final de los 90 minutos, marcó el único gol del partido cuando parecía que el trámite se trasladaba hacia el tiempo extra.

En el tiempo reglamentario, el Merengue sólo realizó dos modificaciones. Isco y Eduardo Camavinga ingresaron por Vinícius Júnior y Toni Kroos, respectivamente. Carlo Ancelotti se guardó los tres cambios restantes para un tiempo suplementario que nunca llegó.

Tras el partido que marcó la caída de Real Madrid en el evento, Josep Pedrerol, el conductor de El Chiringuito, fue lapidario con el entrenador italiano en su cuenta de Twitter y publicó una pregunta para criticar su accionar: "¿Ancelotti se ha tomado el día libre?".

Más tarde, en la columna inicial de su programa, lejos de calmar las aguas, profundizó sobre la opinión que había publicado en sus redes: "Ancelotti quita a Vinícius y pone a Isco. Venga, a por la prórroga Carleto, a que sí. A aguantar el 0-0, el Real Madrid"

"¿Por qué no pones a Bale? Mueve el banquillo. Cuando no tienes soluciones, agita la coctelera. Haz tres cambios y ve qué pasa. Ancelotti ha viajado a Bilbao estando de vacaciones", sentenció el periodista tras la eliminación de Real Madrid, que no gana la Copa del Rey desde la temporada 2013-14.