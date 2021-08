Paris Saint-Germain fue el gran ganador del mercado de pases del verano europeo. En el marco de una gran ventana de transferencias, adquirió libres a Lionel Messi y Sergio Ramos, los capitanes de Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Pero, además de los grandes de España, hubo otros grandes perdedores.

A fines de 2020, la posibilidad de que ambos líderes abandonen sus clubes sólo eran rumores. Las renovaciones de contrato estaban sobre la mesa. Por eso, Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito de Jugones, se animó a hacer una fuerte apuesta al respecto.

"Messi es el mejor del Barcelona y Sergio Ramos, el mejor del Real Madrid. Os digo algo: si se van los dos, dimito", había prometido en aquel momento. Y reforzó: "Suelo cumplir lo que digo". Finalmente, ambos pasaron a PSG y el periodista tuvo que tomar una decisión.

Este jueves, en una edición especial de El Chiringuito para anunciar qué iba a ser de su futuro, Pedrerol anunció que seguirá al frente del ciclo. "El apoyo que he recibido ha hecho que tomara la decisión. Me quedo", terminó confirmando tras un monólogo de casi cinco minutos. Y explicó: "Fue una hipérbole. Exagerar un mensaje para dejarlo claro".

Además, contó cuáles fueron sus sensaciones en estos días, con la promesa en el aire: "Me preocupaba fallaros a vosotros. Que sintieran que no cumpliera mi palabra. A aquellos que me siguen, que confían en nosotros. Que sintieran que os estaba engañando. Eso me hizo darle muchas vueltas a todo".