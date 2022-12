Lionel Messi agigantó su leyenda en la historia de los Mundiales al llegar a una nueva final con la Selección Argentina. Marcó el gol de penal para abrir el partido de semifinal ante Croacia y se armó una jugada memorable ante Josko Gvardiol para el tercer tanto argentino y el segundo de Julián Álvarez.

El capitán y '10' argentino disputará su segunda final de Copa del Mundo y buscará su primer título, ya que en Brasil 2014 se quedó a las puertas del título. En Qatar 2022 está teniendo actuaciones espectaculares con 35 años, en lo que, según sus propias palabras, es su última participación mundialista.

"Es algo impresionante terminar así, en mi último Mundial terminar jugando la final", deslizó Lionel Messi en declaraciones a la prensa luego del partido ante Croacia. Anteriormente, en una entrevista con Sebastián Vignolo para Star+ había dicho por primera vez que Qatar 2022 sería su última Copa del Mundo. Una declaración que ningún fanático del fútbol quiere escuchar.

Ante esto, hubo críticas por las palabras de Messi. En el programa El Chiringuito de Jugones, el periodista Josep Pedrerol tuvo una brutal crítica apelando al momento en que Leo menciona su adiós en Mundiales. "El futbol de ilusion que genera Messi hace que no quiera un argentino saber o asumir o aceptar que se acaba. Un argentino no quiere aceptar que se acaba. Quiere disfrutar hasta el domingo. Aquí está asumiendo una derrota, es el final de algo precioso, era bonito Argentina en la final", sentenció.

Así continuó: "Lo que Messi transmite ahora es 'El domingo acaba la ilusión'. Me parece que es un error. Para el país, es un error lo que Messi ha hecho". Y agregó: "Hoy era la noche más feliz de un argentino. Y esto no ayuda a la felicidad. No hace falta eso, sobraba".

Pese a estas críticas, Pedrerol ha destacado a Messi como el mejor jugador del mundo en reiteradas ocasiones, incluido este último programa de El Chiringuito luego de consumarse la clasificación de Argentina a la final de Mundial de Qatar.

