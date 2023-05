El mercado de fichajes del verano del 2023 se acerca lentamente y abrirá sus puertas con nombres puntuales que marcarán en la agenda de los meses de julio y agosto, pero por encima de todo con mucho dinero en juego que por Borussia Dortmund no están dispuestos a renegar. Jude Bellingham ya habría elegido su próximo destino y aguarda por un acuerdo entre clubes que le permita dejar el Signal Iduana Park.

La joya de la selección inglesa, así como de una Bundesliga donde a sus 19 años lucha por el primer título de liga en más de una década para el Muro Amarillo, será el nombre más importante de un verano donde los gigantes de la Premier League, PSG y por supuesto Real Madrid monitorean su situación en Westfalia. Con un contrato que le amarra a Dortmund hasta el 2025, llega la hora de buscar un nuevo destino que por lo menos por BILD no dudan por donde puede pasar.

Pero Dortmund no será ni muchos un hueso fácil de roer, pues a diferencia de lo vivido con Erling Haaland casi doce meses atrás, Bellingham no ostenta en su contrato una cláusula de rescisión que le dé máxima libertad a la hora de elegir su destino. Será Borussia quién lleva la voz cantante en este sentido y Hans-Joachim Watzke, CEO de la entidad, no espera menos que 150 millones de euros por su estrella.

Real Madrid, a la espera

Los Merengues suponen la entidad que más cerca ha seguido a Bellingham en el último tiempo. Pendientes de su presente desde el verano del 2018, los blancos son el equipo nombrado por BILD como ese favorito en la cabeza de Bellingham pensando en un primer paso lejos de la Bundesliga. Mánchester City, PSG o Chelsea, opciones de segundo nivel que eso sí, ofrecen mucho más dinero Florentino Pérez.

En Alemania se especula con que el propio presidente del Real Madrid viaje rumbo a Alemania sobre el sexto mes del año con el fin de verse las caras con Hans-Joachim Watzke y dejar así la operación por debajo de los 120 millones de euros que componen el límite que está dispuesto a pagar el conjunto de la capital española. Bellingham tiene su favorito, Borussia Dortmund su precio de salida y cada vez queda menos para saber dónde jugará la joya de 19 años.