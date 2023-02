El mercado de fichajes de verano del 2023 asoma en el horizonte, donde salvo una sorpresa que lleve el nombre de Erling Haaland o Kylian Mbappé de manera sorpresiva, todos los ojos de Europa se encuentran puestos sobre un Jude Bellingham que tiene en vilo a Real Madrid y a la Premier League. Los límites de su traspaso, claros en la capital española.

Con apenas 19 años en sus piernas y más de un centenar de encuentros en Westfalia, la joya del Borussia Dortmund tiene todas las papeletas para ser el próximo gran movimiento de un mercado de verano donde su salida de Alemania superará los 100 millones de euros, donde todo pasa por Madrid o Inglaterra y donde de momento, no se hacen apuestas en relación a por donde pasará su futuro.

En Alemania aseguran que de momento no existen ofertas concretas, que la ausencia de una cláusula de recisión en el contrato del ingles entrega todos los poderes al Dortmund y que será clave convencer al entorno del jugador para llegar a un acuerdo. Real Madrid, con dinero de sobra gracias a su gestión en estos años de pandemia, no entrará en una puja de millones con la Premier League tal y como apuntan desde The Athletic.

Límites claros

Que el fichaje de Bellingham superará los 100 millones de euros en pagos directos al Dortmund y en los objetivos que se tracen en el acuerdo sn un secretos a voces, más no donde se encuentra el techo de un traspaso que genera rumores de todo tipo de rumores y que se puede colar entre los movimientos de dinero más grandes que haya visto este deporte. Real Madrid se pone un tope.

En tiempos donde tanto se habla de las renovaciones de jugadores como Luka Modric, Toni Kroos o Dani Ceballos para la medular de Carlo Ancelotti, por The Athletic no ven al Real Madrid metiéndose en una puja que alcance cifras cercanas a los 150 millones de euros, más sí a un centenar de ‘kilos’ que serían abonados al Dortmund en diversos pagos. El jugador de momento no habla sobre el tema y la postura de la casa blanca pasa por tener en claro en poco más de un mes si puede o ganarle dicha batalla a la Premier League. ¿Plan B?, de momento sin nombre.