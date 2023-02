En 10 y 12 jugadores no tienen ahora mismo definido su futuro, Brasil puja por Carlo Ancelotti, el Mundial de Clubes será ofrecido al Bernabéu en unas horas y Real Madrid empieza a poner sus ojos en el verano. Así se definen las últimas 24 horas de una entidad que ya se encuentra a 11 puntos del Barcelona en LaLiga y que prepara 350 millones de euros para el mercado de fichajes que abrirá sus puertas el próximo 1 de julio.

No ha sido una temporada fácil para los blancos, donde la marcha de Casemiro, la imposibilidad de contar con nombres como Kylian Mbappé y el paso del tiempo en piezas angulares de Ancelotti ha pasado factura en toda regla. Todo esto con el nuevo Bernabéu asomándose cada vez más a finiquitar unas obras que desde las mismas entrañas del Madrid, anuncian que marcarán el inicio de una nueva era.

Para el verano se esperan por ventas de jugadores cercanas a los 100 millones de euros, donde nombres como Ferland Mendy, Eden Hazard, Andriy Lunin y Álvaro Odriozola aparecen ahora mismo como la primera moneda de cambio para conseguir el objetivo. Ramón Álvarez de Mon, socio compromisario del Real Madrid y tertuliano de Radio MARCA, confirmó lo que se viene en un actual campeón de Europa con claros objetivos para el verano.

Bellingham, Fran Garcia y un ‘Mbappé’

El lateral del Rayo Vallecano se encuentra cerrado por 5 millones de euros, los Merengues luchan con media Premier League por un crack al que desde Dortmund tasan en más de 100 millones de euros y siempre esperan por un ‘killer’ para esa delantera donde Endrick no llegará hasta el 2024 y donde no se puede seguir dependiendo nicamente en cuanto a ‘9’ se refiere de Karim Benzema.

Álvarez de Mon cita que los blancos no irán a la carga por el delantero del PSG salvo que este de la operación prácticamente hecha. Florentino Pérez no negociará con París, no se expondrá nuevamente a las ‘traiciones’ de galo y por encima de todo, solo invertirá todo lo que tiene a mano si es que la hoja de ruta es clara y sencilla. Real Madrid maneja 350 millones de euros en sus arcas para un verano del 2023 donde solo en caso de no poder fichar a Bellingham, se buscará una opción B. Con Mbappé, todo es un caso aparte.

Joao Felix, el último rumor del día

The Sun asegura que los blancos se encuentran más que pendientes de la cesión del luso por Londres. Con contrato en Chelsea hasta el 30 de junio, sin opción de compra y propiedad del Atlético de Madrid, por Inglaterra no dudan que los Merengues siguen de cerca el futuro inmediato de un jugador que no se espera que conviva con Diego Pablo Simeone en la próxima temporada. Una hipotética operación, llena de trabas.

No solo el salario de Joao Felix (14 millones de euros) supondría un problema para que todo llegase a buen puerto, sino igualmente el rol que tendría el portugués en un Real Madrid donde Vinicius ya es dueño el extremo izquierdo. Si a eso le sumamos las tensas relaciones que se mantienen ahora mismo entre los clubes de la capital española por los fichajes que ambos han hecho en la cantera del otro, parece difícil pensar que el actual delantero de los Blues entre en esa ecuación de 350 millones que Florentino Pérez maneja para el verano.