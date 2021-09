El inicio de la etapa post Cristiano Ronaldo en Juventus de Turín no ha traído ni mucho menos algo de estabilidad. Los Bianconeri sufren en un arranque de temporada donde Massimiliano Allegri no termina de dar en la tecla con los once y las cuentas de la Vecchia Signora reportan pérdidas millonarias que no se veían en más de una década.

Con apenas un punto en dos jornadas, el parón de selecciones sirvió para frenar todo y volver a pensar de lleno en como recuperar ese protagonismo perdido en Italia en los últimos meses. La situación económica del Calcio no permitió hacer grandes fichajes y los millones que produce CR7 ya no están a la orden del día. Agnelli tiene trabajo de sobra.

El informe semestral presentado por Exor, empresa que controla el club, entre el 31 de diciembre de 2020 y el pasado 31 de junio sitúan a los juventinos en un escenario nunca antes visto desde que volviesen a reinar en la Serie A. 191 millones de euros en pérdidas es el balance de la última temporada y ahora mismo, tampoco existen jugadores que la Vecchia Signora quiera poner en el mercado para evitar una sangría que sea aún mayor.

El próximo 13 de septiembre se deberían volver a conocer los balances económicos de uno de los clubes con mayor apoyo financiero de toda Italia (familia Agnelli) y que ahora mismo cuenta con problemas en todos sus frentes. Ni siquiera la marcha de Cristiano Ronaldo ha podido significar un ingreso importante de dinero y en Turín, extrañan sus goles y patrocinadores más que nunca.

Recordemos que todo esto llega en uno de los momentos más tensos el club con las instituciones europeas, donde Andrea Agnelli perdió su puesto de presidente de ECA gracias a la Superliga que sigue apoyando tanto a nivel de declaraciones como de documentos. Juventus y unos más que inestables primeros días sin CR7.