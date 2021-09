“Me dice que se queda”, declaraba por entonces Massimiliano Allegri en cuanto al futuro de un Cristiano Ronaldo que en efecto, abandonó Juventus tras tres temporadas en la Vecchia Signora. En un arranque de campaña para el olvido, en Turín viven tiempos de tensión entre el cuerpo técnico y los dirigentes.

Il Giornale asegura que el DT de la Vecchia Signora está más enojado con el presidente Andrea Agnelli y el directo deportivo Federico Cherubini por la salida del luso. El medio transalpino asegura que Allegri ya contaba con Cristiano para su nueva aventura en Piamonte y que nadie le avisó de la operación que le terminó mandando de vuelta al Manchester United.

Goles que se extrañan

Una igualdad en Udine y la caída ante Empoli como local componen el arranque de una Juventus que no ha puesto primera todavía en la Serie A. La falta de puntería de los Bianconeri es más que evidente y desde Il Giornale afirman que Allegri ni siquiera está del todo contento con el reemplazante de CR7.

Aclaran que no es que el DT no quisiera contar con Moise Kean, sino que pretendía poder incluirlo en un plantel donde Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala fueran sus referencias en ataque. Allegri explota contra una directiva que no solo ‘malvendió’ al atacante luso, sino que no ha podido traer otra estrella a Turín a lo largo de todo el verano. Algo que recordemos ya sacó al entrenador en 2019, donde sus peleas con los altos cargos del equipo por la planeación deportiva del club derivaron en su salida del Juventus Stadium.

“Ya no pensamos en él, tengo un grupo excelente, como siempre hay que trabajar sin pensar que las victorias pueden llegar solo porque somos Juventus. Siempre tengo confianza, tengo un grupo con valores importantes, saldremos de él fácilmente”, declaraba el italiano sobre pasar la página rápidamente para poder encausar un arranque de temporada más que complicado en Piamonte.