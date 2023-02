Castigo para Manchester City por no definir un partido que lo tuvo siempre a tiro de liquidarlo. Lo ganaba 1-0 por el golazo de Bernardo Silva en la primera mitad, pero no lo pudo sentenciar en el segundo tiempo. La figura de Keylor Navas y un par de goles errados de Erling Haaland le dieron vida a Nottingham Forest, que se encontró con el empate a falta de pocos minutos. Empate insólito para los de Pep Guardiola, que pierden el primer lugar por el triunfo de Arsenal.

El dominio de los 'Citizens' fue absoluto durante poco más de 80 minutos. Nottingham Forest prácticamente no pateó al arco y la única chance que había tenido durante ese tiempo fue un remate cruzado de Johnson sin peligro para Ederson. Después, fue todo de un Manchester City de menor a mayor hasta el minuto 85.

Y fue de menor a mayor porque en la primera parte, pese a tener por momentos un 90 por ciento de posesión del balón, le costaba poder llegar con claridad y tener situaciones de peligro real. En ese primer tiempo, avisó con un cabezazo de Rodri que pasó cerca, luego de una brillante asistencia de Kevin de Bruyne. Y tuvo que llegar hasta el minuto 41 para romper el cero con un bombazo de Bernardo Silva para liquidar a Keylor Navas. Golazo.

Fue un golazo que le daba tranquilidad a Manchester City, sobre todo de cara al segundo tiempo. En ese complemento, empezó a emerger la figura de Keylor Navas para atajar todo lo que le patearon. Absolutamente todo. Unas cuantas atajadas del arquero costarricense fueron clave para el final del partido.

A eso, hay que sumarle un par de fallos increíbles de Erling Haaland que, de convertir, le hubiesen dado el triunfo a su equipo. Las fallas no sólo estuvieron del lado del noruego, también falló Guardiola que no hizo cambios cuando el equipo pedía otras piezas, sobre todo un Julián Álvarez que podría haberle dado definición en el área. Al final, entró pocos minutos para no tener prácticamente chances.

Y lo pago. Porque al minuto 84 de juego, una gran jugada por derecha entre Williams y Johnson provocó que quede mal parada la defensa del City, paga Bernardo Silva por no ser lateral izquierdo y sale lejos. Al final, es Gibbs-White quien mete el centro para el gol de Chris Wood.

Manchester City perdió dos puntos que aprovecha bien Arsenal para volver al primer lugar. Keylor Navas amargó al conjunto 'citizen' y los fallos de Haaland y Guardiola provocan este duro golpe a las esperanzas de título.