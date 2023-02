Las últimas declaraciones de Pep Guardiola hicieron que nuevamente se encuentre en el centro de la escena. Ya de por sí, el clima en el Manchester City no es el mejor debido a las acusaciones de la Premier League a raíz de presuntas irregularidades en su administración entre 2009 y 2018. Y a eso, se le suma que el estratega catalán patinó con una frase en una reciente conferencia de prensa de la cual debió retractarse.

Como para resumir lo que fue el episodio del que finalmente se disculpó, el timonel de los Citizens señaló que, más allá de las investigaciones que se elevaron, sus dirigidos, durante el período aclarado anteriormente, no tuvieron la culpa de que el resto de los competidores no hayan estado deportivamente a la altura. Y para graficar su frase, recordó la jugada en la que Steven Gerrard se resbaló y dejó solo a Demba Ba en un encuentro vs. Chelsea que al Liverpool le costó gran parte del título de la temporada 2013/2014.

Si bien Pep Guardiola aprovechó el contacto con los periodistas del martes 14 de febrero para pedirle perdón al exdefensor, el ambiente de la Premier League ya lo mira de reojo. Un ejemplo válido de esta situación es la opinión que compartió Tony Adams, gloria del Arsenal y de la Selección de Inglaterra, al periódico británico The Sun.

"La arrogancia y la falta de respeto podrían costarle a Pep Guardiola el título de la Premier League", comentó el exzaguero en la previa del encuentro que los Gunners y el Manchester City, primero y segundo de la tabla de posiciones del campeonato, disputarán este miércoles a las 19:30 horas de Londres en el Emirates Stadium.

La crítica de Tony Adams al planteo de Pep Guardiola en el Manchester City

Además, Tony Adams criticó el planteo defensivo de Pep Guardiola en el Manchester City durante lo que va de la temporada 2022/2023: "Guardiola tiene la munición para vencer a todos, pero ha habido varias ocasiones esta temporada en las que ha tratado de ser inteligente con sus tácticas y le ha salido el tiro por la culata".