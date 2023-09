Todo marchaba relativamente para Manchester City con el partido 2-0 arriba ante Nottingham Forest en el inicio del segundo tiempo por los goles de Phil Foden y Erling Haaland. Sin embargo, Rodri se fue expulsado de forma infantil por una agresión a Morgan Gibbs-White.

Iniciaba el segundo tiempo y las acciones se calentaron cuando Rodrigo Hernández, una de las figuras del equipo de Pep Guardiola, reaccionó de mala manera ante la marca de Gibbs-White, ex Wolverhampton. Al español no le gustó la marca de atrás y, cuando el balón se fue del campo, empezó la discusión.

Rodri y Gibbs-White se dijeron de todo y hubo hasta empujones hasta que el mediocampista de Manchester City lo agarró del cuello. El jugador del Nottingham Forest terminó en el suelo producto de esto. El árbitro Anthony Taylor lo vio y le mostró la tarjeta roja al ex Atlético de Madrid.

La reacción del internacional de la selección de España llama la atención. Cabe recordar también que está entre los candidatos al Balón de Oro y al premio The Best de la FIFA a mejor jugador de la temporada, luego de sus títulos con Manchester City y también con la Roja, tras ganar la UEFA Nations League de este año.

Para Manchester City es una baja sensible no sólo para este partido ante Nottingham Forest, sino también para lo que viene. De esta manera, Rodri no estará en el próximo juego por Premier League y Pep Guardiola no tiene demasiadas alternativas.

Tras ver la roja, al entrenador no le quedó otra que mandar al campo a Kalvin Phillips en lugar de Jeremy Doku para reacomodar el mediocampo. Incluso también tuvo que poner más gente en defensa debido al manejo de balón de Nottingham Forest en su campo y, por eso, metió a Nathan Aké en lugar del argentino Julián Álvarez.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester City?

Manchester City sacó 18 de 18 puntos en sus primeros seis partidos de la Premier League. Ahora, iniciará un nuevo torneo, ya que debutará en la nueva edición de la Copa de la Liga inglesa cuando visite St. James’ Park este miércoles 27 de septiembre para enfrentar por la tercera ronda a Newcastle. El próximo encuentro por la Premier, sin Rodri, será el sábado 30 de septiembre cuando visite a Wolverhampton.

La formación de Manchester City versus Nottingham Forest

Con varias bajas aún en el primer equipo, Pep Guardiola elige la siguiente alineación para enfrentar a Nottingham Forest: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri, Nunes; Foden, Álvarez, Doku; y Haaland son los once titulares.