La selección de Alemania está ante una reestructuración luego de un nuevo fracaso mundialista. Tal como sucedió en Rusia 2018, fue eliminado en la fase de grupos de Qatar 2022, lo que derivó en la salida del director Oliver Bierhoff. El entrenador Hansi Flick retuvo su puesto, pero tiene que convivir con nombres importantes que podrían ser su sucesor, como es el caso de Jürgen Klopp.

El actual entrenador de Liverpool pasa un momento de dificultad por ciertos resultados adversos que sufre su equipo en Premier League. Al margen de ello, la oportunidad de dirigir a la Mannschaft siempre está y sobre eso habló en una entrevista con Sport Bild. "Es una situación curiosa, bastante agradable por un lado y bastante difícil por otro", fueron sus primeras palabras al respecto.

Klopp no descarta dirigir en algún momento a la selección alemana y aclaró que nunca se dio la oportunidad por ciertos motivos. "No quiero dar la impresión de que es el último trabajo que quiero hacer. También hay cosas peores que ser llamado posible seleccionador nacional", manifestó.

Para explicar bien qué tiene que ocurrir para que se dé la oportunidad de dirigir a Alemania, dijo: "Soy una persona extremadamente responsable. Tengo una responsabilidad en Liverpool y no puedo decir simplemente 'me voy de aquí ya' porque me apetezca. No puedo con eso. Hasta ahora nunca ha funcionado. Ya lo he dicho antes: no está totalmente descartado que me convierta en seleccionador nacional en algún momento. Pero tiene que encajar. Y hasta ahora no ha pasado. Todavía tengo contrato aquí (con Liverpool hasta 2026). Y si cumplo el contrato en Liverpool, entonces definitivamente no haré nada durante un año. Después, ya veremos".

Por último, habló sobre el momento que está viviendo en Liverpool, donde está en el sexto lugar y se planteó un objetivo. "Alcanzar la Champions es importantísimo para nosotros. Eso ya es increíblemente difícil. La gente está un poco mimada porque en los últimos años cerramos la clasificación relativamente pronto. Si lo logramos este año, será más bien tarde. Puede que tardemos en acercarnos a los de arriba. Pero sabemos lo que tenemos que hacer", comentó.