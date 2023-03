Desde la capital española afirman que el delantero del PSG tiene decidido abandonar el Parque de Los Príncipes y que se ha comunicado con Real Madrid para acordar la fecha donde su fichaje se hará oficial. Las reacciones a dicha postura de Mbappé no son 100% positivas.

“Kylian Mbappé ya ha dado el paso…ha transmitido al Real Madrid la fecha donde desea fichar por el club”, es la frase con la que Diario AS abre ahora mismo su portal. Huracán informativo en una capital española donde vuelven los rumores, donde se habla de días puntuales y donde por encima de todo, no todo es felicidad cuando vemos el lado Merengue de esta historia. PSG tiene poco más de dos meses para cambiar todo.

Todo llega en medio de las noticias que parten desde París en relación con un proyecto donde figuras como Sergio Ramos, Neymar y hasta Lionel Messi no tienen ni mucho menos todo el aval de hace unos meses para seguir comandando un club donde Mbappé renovó hace apenas 10 meses por cifras históricas y donde el resultado en Europa, única obsesión del club, fue el mismo que en la pasada campaña. Kylian, indican desde AS, habría dado ya el paso al frente.

Con un contrato que le amarra al Parque de Los Príncipes como mínimo hasta el 30 de junio del 2024, las principales voces del mercado en Europa sitúan al sexto mes de este año como límite para que Mbappé comunique o no al club su deseo por hacer uso de la opción para renovarle por otros 12 meses en PSG. Solo con dar el aval a esta operación el crack de Le Bleus se llevaría cerca de 70 millones de euros, pero en AS por lo menos dictan que el presente habla de otras intenciones.

Fecha, desconfianza y amor marchito

Concretamente, el medio deportivo de la capital española asegura que Kylian Mbappé habría ya comunicado al Real Madrid su deseo de jugar para el conjunto Merengue desde el verano del 2024. Salvo que PSG aceptase verle partir en este año, cosa que por AS descartan de momento, el goleador de la pasada Copa del Mundo habría puesto una nueva fecha a su sueño de recalar en un Santiago Bernabéu donde eso sí, no quieren más promesas y si actos que lo demuestren.

La información del AS continúa marcando que por ende Mbappé no activará la opción de su contrato, así como que en Real Madrid esperan por gestos públicos con los que comunique a todo el universo PSG de sus pretensiones. Se planta en este contexto el mismo escenario donde el año pasado, Kylian terminó diciendo una semana antes de la final de la UEFA Champions League su renovación. Dicho hecho no gusto a un cuadro blanco donde igualmente, nadie va a ofrecerle si quiera lo que cobra bajo el brazo de Qatar.

Mbappé fue ovacionado por el Santiago Bernabéu como jugador del PSG el pasado 9 de marzo del 2022. Ante los ojos de Bolavip y de miles de espectadores que en aquella jornada le prometiesen amor eterno, Real Madrid marcó un terreno que luego terminaría con sensaciones de decepción y con palabras como ‘traición’ en el aire. Nadie va a rechazar su fichaje, pero repetimos que lo que se quiere son actos.

Habrá que ver como sigue la novela, pero en AS vuelven a dejar en claro que la trama Mbappé, Rea Madrid y PSG volverá a ser tema de conversación en verano y que por encima de todo: “Kylian ya ha dado el paso…ha transmitido al club su deseo de llegar como agente libre en el 2024 y con la carta de libertad”.