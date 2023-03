Muchos nombres, frentes abiertos y objetivos se unen en la actualidad de un Real Madrid lejos del terreno de juego por estas horas gracias al parón de selecciones, pero más que pendiente de un periodo de 15 meses donde una ambiciosa revolución asoma en el horizonte. El plan para potenciar y mejorar la plantilla de Carlo Ancelotti es enorme, así como los obstáculos a vencer para conseguirlo. Todo lo que se viene, a continuación.

Diario AS aparece como el centro de una información rebotada por diversos medios en los últimas semanas y que llega en el momento donde el cargo del entrenador es debatido puertas adentro. Mientras nombres como Jude Bellingham se roban las miradas del Real Madrid de cara al mercado de fichajes del 2023, otras hojas de vida se vuelven claves para que todo llegue a buen puerto.

El futuro de diversos apellidos de peso serán revisados por la directiva blanca a finales de una temporada que ha tenido de todo. Títulos, duras derrotas, murmullos y el temor de ver algunos de los apellidos más importantes del equipo poner rumbo a nuevos destinos, ítems de una campaña donde las informaciones recién comienzan. Se vienen tres meses movidos en el Santiago Bernabéu.

A liberar mucho dinero

Mariano, Toni Kroos, Marco Asensio, Dani Ceballos, Luka Modric, Karim Benzema y Nacho finalizan contrato en apenas unos meses. Con cada caso siendo un mundo aparte, por AS confirman que sacando al volante nacido en Utrera, al extremo zurdo y al zaguero, todos los otros se espera que abandonen Madrid para verano del 2024. No es casualidad, sino justamente lo contrario.

A esto se le suman otros nombres que como Eden Hazard, suponen el salario más alto del plantel (más de 20 millones de euros) y que no cuentan para el club más allá del 30 de junio. La ecuación planteada por AS habla de que desde este 23 de marzo hasta el 1 de julio del 2024, Real Madrid liberará en sueldos cifras cercanas a los 50 millones de euros anuales. El por qué, más que conocido.

2024, el gran objetivo

“Unir a Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinicius”, aparece en las líneas de AS como el gran sueño que compone esta revolución con grandes salidas en Real Madrid. No será fácil, tampoco barato y en la gran mayoría de los casos no depende solo de la voluntad de los Merengues, pero es la hoja de ruta para marcar como dijese Carlo Ancelotti a inicios de año: “Un nuevo ciclo”.

Hazard, Kroos, Luka Modric y Karim Benzema, ante sus últimos 15 meses en un Real Madrid donde liberar dinero se hace clave para pelear por un Mbappé que se espera sea agente libre, por un Haaland cuya cláusula de recisión es la gran esperanza del club y para potenciar un ataque que en lo que vamos de temporada solo ha tenido a Vinicius bajo el slogan de sobresaliente. ¿Lo logrará?