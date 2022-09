Son las dos grandes estrellas de este deporte de cara a la próxima década, los cracks que lucharán por todo a nivel individual en los próximos años y el máximo deseo del Real Madrid. Bolavip consultó a los hinchas Merengues sobre a quién preferirían traer en un futuro cercano. Kylian Mbappé o Erling Haaland, la pregunta del año en el Santiago Bernabéu.

El galo y su reciente decisión de renovar con PSG cambió para siempre una película como ídolo de Real Madrid que iba a ser ‘perfecta’. Del amor se pasó al rencor rápidamente, pero las informaciones de L’Equipe en cuanto a ese contrato que termina por 2024 y las propias palabras de Mbappé sobre un Bernabéu al que definió como su casa avivaron una novela de la que quedan muchos capítulos por leerse.

En cuanto al noruego y mientras este rompe con todo en la Premier League, se especula con una cláusula de recisión de 150 millones que se activará en el 2024, momento donde Karim Benzema dirá adiós a Real Madrid y donde habrá que tomar una decisión de peso. Si bien nadie descarta que los 450 millones del conjunto blanco den para ir a por ambos, consultamos a la grada del Santiago Bernabéu sobre cual se llevarían en caso de solo poder escoger a uno.

¿Mbappé o Haaland?

“Yo a Mbappé…Es mejor que venga Haaland antes que Mbappé. Se ha reído de los madridistas y eso no se puede perdonar. Para mi es el mejor jugador del mundo actualmente, pero no debe vestir la camiseta del Real Madrid nunca más. No pudimos fichar a Haaland por esperarle…Haaland sin dudarlo…Personalmente y aunque me de rabia, ficharía a Mbappé…Por la estructura de equipo iría por Erling Haaland, aportaría mucho más viendo que Benzema habría cumplido ciclo”, las sensaciones de la grada del Santiago Bernabéu sobre la pregunta del año en Madrid.

Solo el tiempo dirá que ocurre, si ambos son posibles o si habrá que escoger, pero la afición del Real Madrid empieza a manifestarse sobre un verano del 2024 que marcará la próxima década del conjunto Merengue en cuanto a quien será la gran estrella de un equipo donde el interrogante que envuelve a Kylian Mbappé y Erling Haaland ya es tendencia. ¿Con cuál te quedas?