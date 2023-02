Ambos cracks del proyecto qatarí, con contrato hasta 2023 y 2024 de manera respectiva, acaparan miradas en una liga francesa donde la prensa empieza a ver incompatible el hecho de sostener a ambos en PSG. Neymar, un AS bajo la manga.

Jornadas de noticias en Paris Saint Germain, donde se festeja por estas horas el triunfo ante Marsella, donde se preparan para la coronación de Lionel Messi en los premios The Best y donde tanto el futuro de La Pulga como el de Kylian Mbappé vuelve al ruedo. Por L’Equipe no dudan sobre lo que tendrán que decidir desde Doha en unas cuantas semanas.

El conjunto de la capital francesa trabaja por la renovación de Messi desde hace meses, con una reunión con Jorge que tendrá segundo capítulo y que tiene hasta a la UEFA mirando de reojo al Parque de Los Príncipes. Las ‘obligaciones’ de reducir un 30% de su masa salarial, un problema de índole mayor pensando en conservar todos los activos del club.

L’Equipe afirma que nadie quiere ver a Messi dejar París, que se le considera clave en el proyecto y que su condición de agente libre genera tanto nerviosismo como temores en Francia. El sueldo del argentino no era hasta aquí un problema, pero si lo será para cuando dentro de unos meses, el Fair Play la de Ligue 1 sea nuevamente activado tras el parón provocado por la pandemia.

Mbappé y Neymar, claves

Al brasileño se le sigue buscado equipo, así como convencerle de que su etapa en París ha llegado a su fín. No será fácil, pero PSG necesita el dinero de su ficha (más de 30 millones de euros anuales) para justificar ante la Ligue 1 o UEFA el hecho de contar con Messi y Mbappé en la misma plantilla. Ney, dueño de su futuro hasta el 2027.

Las otras aristas a tener en cuenta pasan por el hecho de como desde el 1 de julio, Kylian Mbappé entrará en el último año de su contrato y por ende, en un contexto donde PSG puede nuevamente perderle de manera gratuita seis meses después. Convencer al delantero de activar las cláusulas en su contrato que le renovarían hasta el 2025 resulta vital para todo el proyecto, pero si no hay luz verde, L’Equipe habla de obligaciones que se traducen en ponerle en el mercado.

El tridente más caro del mundo se juega mucho en los próximos meses, con diversas charlas con la directiva más que pendientes y con los fantasmas de perder a dos de los miembros más importantes de este en el horizonte y repetimos, sin ver un euro a cambio. L’Equipe cierra su informe marcando que el futuro de Kylian Mbappé, aunque se diga de manera pública, es más importante puertas adentro del club que el de Lionel Messi.