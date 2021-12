El escándalo por posibles fraudes contables durante los últimos años en Juventus ha conmovido a toda Italia y las investigaciones continúan. Debido al proceso de averiguaciones, la Fiscalía italiana podría involucrar de lleno en el caso ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo. El portugués podría estar en problemas si no aclara su situación respecto a una cifra que recibió de parte del club.

'La Vecchia Signora' está siendo investigada por posible fraude contable durante los ejercicios de 2019, 2020 y 2021. El caso complica de lleno al conjunto de Turín que podría enfrentar graves consecuencias de ser declarado culpable. Por lo pronto, las averiguaciones continúan y ahora uno de los afectados es CR7.

La Fiscalía del caso podría citar a interrogatorio a Cristiano Ronaldo, según informa La Gazzetta dello Sport. El motivo del posible llamado se debe a la firma de un supuesto documento donde el portugués recibió 10 millones de euros, pero del cual todavía no hay evidencia física. Juventus se enfrenta a un grave problema si no incluyó esta paga en el balance general del club o si lo aportó como otro tipo de gasto.

El citado medio afirma que Cristiano firmó ese documento cuando jugaba para el club, pero no ha aparecido o al menos la Justicia aún no ha obtenido ninguna certificación que así lo regularice. Así, el propio 'crack' luso podría ser llamado para que brinde explicaciones respecto a este documento y a su firma. Aunque, de ser llamado, es probable que no se presente, sino que encargue esto a alguno de sus representantes, abogados o asesores para no perder de vista sus tareas con Manchester United.

Durante las pesquisas del caso de posible fraude se descubrió la existencia de un acuerdo entre Juventus y Cristiano Ronaldo por el pago de 10 millones de euros apenas termine el confinamiento en Italia por la pandemia de Coronavirus. Esto salió a la luz a través de escuchas telefónicas, pero el contrato o el papel que amerita el pago no ha aparecido y esto complica de lleno al club y también al propio jugador.