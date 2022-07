La llegada de Erik ten Hag a Manchester United ya ha cambiado la estructura del primer equipo y se avecina también una mayor prioridad para algunas jóvenes figuras. El entrenador neerlandés es conocido por darle posibilidad al talento joven, como lo hizo en Ajax, y es a lo que apostará para renovar la imagen de los 'Diablos Rojos' con su nuevo proyecto.

Ante esto, se conoció que en Old Trafford hay interés en una de las figuras más destacadas que tiene el Salzburgo en su delantera. Se trata del delantero esloveno de 19 años, Benjamin Sesko, a quien muchos apuntan podría ser el reemplazo de Cristiano Ronaldo, en caso de que realmente se vaya de la institución. El interés por este joven futbolista fue reportado en Twitter por el periodista especialista en fichajes, Fabrizio Romano.

Ante el tuit reportado por Romano sobre el interés de Manchester United por Sesko, rápidamente hubo respuesta desde Salzburgo. La cuenta de Twitter en inglés del conjunto austríaco citó el mensaje del periodista con una contraoferta irrisoria, que se volvió viral. "Queremos 300 millones (de euros) más Bruno Fernandes", respondieron con ironía.

Si bien la respuesta se trata de un 'trolleo' no deja de mostrar que RB Salzburgo no tiene intenciones de desprenderse de su joven futbolista. Según Romano, no hay avances por el esloveno de 19 años, pero no deja de ser un nombre que aparece en la agenda de ten Hag y la directiva de Manchester United para reforzar la delantera a futuro.

Benjamin Sesko viene de una gran temporada 2021-22 en Salzburgo con 10 goles en 36 partidos jugados, luego de estar dos años cedido en FC Liefering de Austria. En la actual temporada ya debutó con gol en la Bundesliga de Austria y apunta a seguir creciendo en cuanto a importancia en el primer equipo. Según Transfermarkt, tiene una valoración de 10 millones de euros.