Erik Ten Hag ha asumido el mando de Manchester United en un momento crítico y el DT tiene una dura tarea para recomponer al equipo tras una temporada negativa. El neerlandés ha llegado a imponer claras normas disciplinarias y se ha dado a conocer que ha borrado a un jugador importante por llegar tarde.

Manchester United continúa con su gira de pretemporada por Australia. El equipo se ajusta al estilo de juego de Erik Ten Hag para buscar el título de la Premier League y su regreso a la Champions. Sin embargo, el nuevo entrenador no solo ha llegado a dar instrucciones dentro de la cancha, sino que también en el vestuario.

Según informa el diario The Athletic, Ten Hag ha castigado a uno de sus jugadores por incumplir con las nuevas normas de disciplina de los Red Devils. El DT no dejó pasar el comportamiento del futbolista, cuyo nombre no fue revelado por la fuente.

Impuntualidad

El problema habría surgido a raíz de los retrasos del jugador en cuestión. El futbolista habría llegado tarde en un par de ocasiones a las reuniones de equipo. Esto llevó a Ten Hag a borrarlo de uno de los partidos amistosos cuando tenía planeado usarlo en el once.

Manchester United no es ajeno a este tipo de reglamentos de vestuario, ya que Louis Van Gaal también solía ser extremadamente estricto con la puntualidad. Si bien Erik Ten Hag no es tan estricto, sí le da bastante importancia a la puntualidad en sus proyectos.