El clásico de Manchester fue para los 'Red Devils'. El United se quedó con una nueva edición de este derbi, aunque con polémica por la posición de Marcus Rashford y el gol convalidado a Bruno Fernandes, que decretó el empate parcial y encaminó la voltereta ante el City. La jugada ya ha desatado múltiples comentarios y uno de ellos fue el de Pep Guardiola, quien se quejó de la decisión final del árbitro Stuart Atwell.

Bruno Fernandes marcó el empate 1-1, pero el mundo está hablando de la posición de Marcus Rashford y si realmente tiene intenciones o no de participar en la jugada antes que el portugués o si interfiere en la carrera de Manuel Akanji para ir por el balón. Muchos consideran que este gol debía ser anulado, mientras que otros creen que el fallo final fue el correcto.

Atwell, árbitro del clásico de Manchester, había dado por anulado el gol a instancias del árbitro asistente. Sin embargo, luego de una charla con el VAR, finalmente dio por válido el tanto del portugués. Eso desató la protesta de los jugadores de Manchester City, que se creyeron perjudicados.

El gol abrió el partido en favor del United y, cuatro minutos después, Rashford convirtió su propio gol, luego de una asistencia del hispano-argentino Alejandro Garnacho para el 2-1. Ese fue el resultado definitivo.

Guardiola se quejó tras el partido

Pep Guardiola no dudó en quejarse del fallo de Atwell en declaraciones a BT Sport. "Rashford estaba en offside, distrajo a nuestro arquero y a los defensores", criticó el entrenador de Manchester City. Para él, el delantero del United busca interferir en la acción para perjudicar a sus futbolistas, permitiendo el gol de Bruno.

Sorprendentemente, también dejó una declaración que provocará polémica. "No me importa la Premier League y la Copa de la Liga si no la ganamos. Ganamos mucho, así que no es un problema", dijo al periodista Des Kelly.