Llegó el día del ansiado retorno, Carlo Ancelotti ha confirmado que Karim Benzema vuelve a la convocatoria del Real Madrid, el parón por las selecciones de septiembre le cayó de maravilla al francés, al italiano y a todo el Madridismo que recuperanron a su gran estrella.

Ancelotti no solo confirmó el regreso de Benzema a la convocatoria, si no que además lo puso en el once titular, era inevitable, si el nueve está bien, es una inamovible del equipo Blanco y necesita que sume minutos en LaLiga para agarrar ritmo antes del reinicio de la Champions League.

"Benzema está muy bien, va a empezar el partido. Ha hecho toda la semana con el equipo. Su condición física es buena porque ha podido recuperar bien y luego trabajar bien", dijo el DT al confirmar la recuperación del Galo.

Aunque Real Madrid no ha sufrido demasiado su ausencia, su presencia garantiza muchas cosas, sobre todo de cara a la Champions League que el miercoles Real Madrid recibe a Shakthar en el Santiago Bernabéu.

En un mes decisivo, como lo calificó Ancelotti, "es un momento importante, con muchos partidos en poco tiempo. Liga, Champions... Tenemos que pensar que rotar", dijo el DT, dándole también importancia a tener varianetes y poder mover fichas.