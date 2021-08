Lionel Messi llegó al Paris Saint-Germain para poner de cabeza a toda la Ciudad de la Luz. El siguiente paso será esperar por el debut oficial del argentino con la camiseta parisina, algo para lo que habrá que esperar. Una vez que lo haga, muchos futbolistas del plantel buscarán aprovechar la oportunidad de jugar al lado de él, pero ninguno como Mauro Icardi.

Messi recién pudo estar en su primer entrenamiento de pretemporada este jueves, por lo que faltará tiempo para que se ponga al 100 por ciento físicamente y, así, tener su debut oficial con PSG. De ahí en más, la responsabilidad pasará por el técnico Mauricio Pochettino, quien deberá encontrar el mejor equipo posible alrededor de la estrella rosarina.

Quien espera aprovchar su oportunidad una vez que Messi empiece a jugar es Mauro Icardi. El delantero argentino ya fue titular en la primera jornada de la Ligue 1 donde PSG venció a Troyes por 2-1, haciendo dupla de ataque con Kylian Mbappé y marcando uno de los dos goles.

Mauro Icardi fue autor de uno de los goles para la victoria de PSG ante Troyes (Instagram @mauroicardi)

Si bien todos sueñan que el tridente de ataque sea Messi-Mbappé-Neymar, Icardi quiere colarse en el equipo titular y podría hacerlo con ellos tres por detrás o alguno de ellos no jugando. Quiere esa oportunidad, tanto que hasta pidió no ser transferido, más allá de que tenía ofertas para retornar a la Serie A (Juventus y AS Roma).

Un Mauro Icardi acompañado por Lionel Messi podría ser sinónimo de goles en PSG. A su vez, podría ser la chance para que el 9 pueda retornar a la Selección Argentina y le pelee un puesto incluso a su ex compañero en Inter, Lautaro Martínez. Para ello, la relación con Leo debe ser especial y debe, también, beneficiar al equipo. Ahí estará la clave.