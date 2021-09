El fin de semana regresa LaLiga, aunque no lo hará de forma completa. Las decisiones tomadas desde el Consejo Superior de Deportes alrededor de los encuentros Villarreal vs. Alavés y Sevilla vs. Barcelona han generado una nueva lucha de poderes entre el campeonato y federación, aunque esto solo parece ser el inicio teniendo en cuenta la fecha de los encuentros de Atlético y Real Madrid en el mes de octubre.

AS ha sido la encargada de desvelar que el aplazamiento de los choques de la jornada 4 no tiene particularmente contentos a todos los clubes. Aseguran desde el medio que existen quienes consideran que la competencia no será justa y por ende, pedirán las mismas decisiones para la ventana de Eliminatorias del próximo mes de octubre.

Recapitulemos rápidamente. Los cuatro equipos nombrados no jugarán este fin de semana producto de tener a varios jugadores todavía compitiendo en Sudamérica por las Eliminatorias a Qatar 2022. LaLiga consiguió aplazar los encuentros mientras desde la federación y UEFA arden de enojo. Atlético y Real Madrid pedirían el mismo trato.

Colchoneros y Merengues serán los más afectados desde el calendario cuando Conmebol tenga su próxima triple ventana allá por mediados de octubre. Jugarán el fin de semana del 16 y 17 mientras que solo 48 horas después tendrán que hacerlo por Champions. Es esta similitud con lo que pasa ahora mismo con el fixture de Villarreal, Sevilla y Barcelona lo que ha hecho que desde la capital se pida el mismo trato para todos.

Nota informativa.



Sobre el comunicado de la RFEF referente a la resolución del CSD.



�� https://t.co/T9p436U7C7 pic.twitter.com/AWiO8F04gV — LaLiga (@LaLiga) September 7, 2021

Todo esto nos lleva a que los Granada vs. Atlético y Real Madrid vs. Athletic de Bilbao del mes de octubre empiecen a ser un problema teniendo en cuenta el apretado calendario que se tiene para la temporada. El Mundial está a la vuelta de la esquina y sabiendo que confederaciones como Conmebol están obligados a realizar fechas triples, los entes tendrán que hacer milagros para completar el calendario.