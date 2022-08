Se viven tiempos de cambio en un deporte donde la tecnología será cada vez más importante para impartir justicia. A solo unas horas de que una nueva edición de LaLiga ponga primera, desde el Comité Técnico de Árbitros de RFEF anuncian una serie de cambios en los arbitrajes del fútbol profesional en España. Atentos a las manos, penaltis, fuera de juego y tiempo añadido.

Luis Medina Cantalejo, presidente del ente, aseguraba horas atrás en EFE como LaLiga buscará dejar en el pasado una serie de vicios que convirtieron al campeonato de primera división en España en la última de las grandes ligas europeas en cuanto a tiempo de juego efectivo por encuentro. Recortar el protagonismo de VAR, la toma de decisiones y el seguimiento de un guion claro desde el primer día, claves.

LaLiga busca modernizarse y adaptar sus encuentros a lo que puede verse en competencias como la alemana o la inglesa, donde el tiempo de juego hábil por choque llega hasta la barrera de los 60 minutos. En España por momentos no pasa de 45 gracias a una serie de trabas en la toma decisiones que cambiarán para siempre.

¿Partidos de 105 minutos?

Desde el CTA afirman que no habrá cambios en la norma de las manos ilegales, más si en el poder de decisión que tendrá el colegiado sobre el VAR: "En las manos la norma no ha cambiado, sigue quedando a criterio e interpretación del árbitro, pero en una acción gris, un contacto con la mano sin consecuencias ni incidencia real en el juego, la instrucción es que no se sancione".

"Los penaltis tienen que tener sustancia, ser derribos claros y evidentes, no hay que pitar cualquier cosa. No queremos que los jugadores que simulan o exageran obtengan ningún rédito", aseguran igualmente sobre la sanción de penas máximas en LaLiga, donde el deseo de proteger a jugadores al mismo tiempo que la honestidad de la competición se convierte en un claro objetivo.

Por último y como hito más destacable, que nadie se alarme de ver choques que superan los 105 minutos de juego en el marcador: "Queremos ampliar el tiempo efectivo de juego…Hemos pedido a los árbitros que hablen menos en cada jugada con los jugadores. Esta temporada podremos llegar hasta los 15 minutos de tiempo añadido".