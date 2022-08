Una semana resta para que LaLiga vuelva a ser noticia, pero lejos estamos de poder ver todavía a todos y cada uno de los fichajes realizados en los últimos meses. Barcelona no es el único con sendos problemas para inscribir a sus refuerzos. ¿Y ahora?

LaLiga arde: más del 60% de los fichajes no podrían jugar hoy en España

Apenas una semana resta para que Osasuna y Sevilla abran una nueva edición de LaLiga, pero el comienzo de esta se encuentra en el ojo de la tormenta gracias a la enorme cantidad de fichajes que todavía no han podido ser inscritos ante la primera división española. Más del 60% de las operaciones realizadas no tienen hoy la posibilidad de disputar encuentros de manera oficial. No solo Barcelona sufre de esto.

El conjunto culé es el más golpeado en este sentido gracias al desorbitado límite salarial que acumula producto de la gestión Bartomeu, pero ni mucho menos es el único. MARCA desvela como a una semana del inicio de una nueva edición del torneo, pocos clubes tienen los deberes hechos en cuanto a la inscripción de fichajes se refiere.

Si bien desde LaLiga confirman a Bolavip que habrá tiempo para solucionar dicho problema hasta las 23:59 del 1 de septiembre, la realidad es que más de cinco decenas de jugadores no podrían jugar LaLiga si esta arrancase hoy. Nombres como Robert Lewandowski, Alex Telles, Samu Castillejos o Nahuel Molina no tienen hoy el aval de los entes para competir y tres jornadas del campeonato serán disputados en este mismo mes de agosto.

Más del 60%, sin hueco

85 operaciones se han realizado entre fichajes, cesiones y renovaciones en estos últimos dos meses, pero no fue hasta el pasado 13 de julio que el primer jugador comprado pudiese ser inscrito. Solo Real Madrid tiene sus fichajes con ficha del primer equipo en una liga donde no olvidemos que se han invertido casi 400 millones en refuerzos.

Queda una semana para que comience LaLiga y el 60% de los fichajes realizados no tienen ficha del primer equipo producto de su situación salarial. Se vienen días de grandes decisiones, de ventas apuradas o de reducciones de sueldo que permitan a la primera división española poder comenzar la edición número 93 de su certamen con nombres como Robert Lewandowski, Nahuel Molina o Alex Telles sobre el terreno de juego.