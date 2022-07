La novela en torno a Robert Lewandowski en el mercado de pases está lejos de terminar. Pese a las constantes negativas de Bayern Múnich a dejar salir a su delantero estrella, FC Barcelona no da su brazo a torcer. El presidente azulgrana, Joan Laporta ha confirmado la oferta oficial por el futbolista.

El interés de FC Barcelona en la ficha de Robert Lewandowski es más que conocido. El club catalán presiona fuertemente por el traspaso de la estrella polaca en este mercado de pases, pero se han encontrado con una dura resistencia por parte de los bávaros.

Este jueves 7 de junio, el presidente de la entidad blaugrana, Joan Laporta confirmó que se hizo llegar una oferta oficial a Bayern Múnich. Esto lo anunció desde la rueda de prensa de presentación de Andreas Christensen, el nuevo refuerzo.

Palabras de Laporta

Laporta fue cuestionado por las polémicas revelaciones de Raphael Honigstein relacionadas a Barcelona y el interés en Lewandowski. "No me creo estas declaraciones. Vienen de un chat y fueron una broma. Esto no viene del Bayern. El Barça va a cumplir 125 años y hay pocos clubes que tengan una historia como la nuestra. Nosotros respetamos al Bayern".

Así mismo, el predidente azulgrana reveló que la oferta oficial ya está sobre la mesa. "Saben que hemos hecho una oferta por él y estamos esperando una respuesta. A ver si es positiva. Agradecemos el esfuerzo del jugador".