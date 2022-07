El presidente de FC Barcelona, Joan Laporta tocó varios temas de la actualidad del club en la rueda de prensa de presentación de Franck Kessie. El cabecilla de la entidad azulgrana no descartó que Frenkie De Jong forme parte del plantel para la próxima temporada.

Desde hace semanas se viene dando por hecho que FC Barcelona buscará vender la ficha de Frenkie De Jong para poder sanar sus cuentas. De hecho, Manchester United ha sonado fuertemente como posible destino para el futbolista en este mismo mercado.

El presidente del club, Joan Laporta ha asegurado en conferencia de prensa que la salida del neerlandés no está asegurada. Este señaló que la entidad debe hacer sus cuentas luego de las palancas económicas, dejando abierta la permanencia del volante.

¿Se quedan con De Jong?

"Es jugador del Barça y nosotros, si no tenemos la necesidad, no lo venderemos. No lo queremos vender. Sabemos que tiene ofertas, pero en estos momentos no vendemos a este jugador" fueron las palabras del presidente de FC Barcelona.

Laporta señaló que el club aún tiene cuentas por hacer a la espera de los nuevos ingresos. "Primero tenemos que activar la segunda palanca. No será fácil, estamos trabajando en ello. Cuando lo hagamos, tendremos el 1:1 en el 'fair play' y podremos acometer las incorporaciones deseadas".